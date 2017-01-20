С.Кубів заявив, що завдяки Prozorro вдалося заощадити 10 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів заявив, що завдяки використанню системи Prozorro вдалося заощадити 10 мільярдів гривень. Про це він заявив під час години запитань до уряду, передає кореспондент УНН.
“Вдалося заощадити 10 мільярдів гривень платників податків”, — зазначив чиновник.
С.Кубів нагадав, що у серпні відбувся повний перехід на закупівлі через Prozorro.