С.Кубив заявил, что благодаря Prozorro удалось сэкономить 10 млрд грн

КИЕВ. 20 января. УНН. Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил, что благодаря использованию системы Prozorro удалось сэкономить 10 млрд. гривен. Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.