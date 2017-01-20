С.Кубив заявил, что благодаря Prozorro удалось сэкономить 10 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил, что благодаря использованию системы Prozorro удалось сэкономить 10 млрд. гривен. Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.
"Удалось сэкономить 10 млрд гривен налогоплательщиков", - отметил чиновник.
С.Кубив напомнил, что в августе состоялся полный переход на закупки через Prozorro.