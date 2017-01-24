С.Кубів розповів, як уряд планує забезпечити макроекономічну стабільність цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Перший віце-прем'р-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів розповів, як уряд планує забезпечити макроекономічну стабільність у 2017 році. Про він повідомив під час круглого столу щодо економічних питань плану дій уряду до 2020 року, передає кореспондент УНН.
“У 2017 році ми будемо орієнтуватися на збереження макроекономічної стабільності за рахунок фіскальної консолідації та обережної фіскальної політики”, — сказав С.Кубів.
За його словами, уряд сподівається на отримання у поточному році інвестиційного фінансування від будь-яких форм. А також планується скорочення рівня державного боргу, який збільшує фіскальне навантаження на економіку і є джерелом фінансової дестабілізації в разі значних змін валютного курсу.
"Чітке виконання програми МВФ, співпраця з міжнародними фінансовими організаціями, ЄБРР, ЄІБ має стати засобом забезпечення впевненості інвесторів та громадян у непохильному дотриманні курсу на макростабілізацяю та реформи",- сказав С.Кубів.
За його словами, уряд також планує працювати над залученням інвестицій.