С.Кубив рассказал, как правительство планирует обеспечить макроэкономическую стабильность этого года
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Первый вице-премьера - министр экономического развития и торговли Степан Кубив рассказал, как правительство планирует обеспечить макроэкономическую стабильность в 2017 году. Об этом он сообщил во время круглого стола по экономическим вопросам плана действий правительства до 2020 года, передает корреспондент УНН.
"В 2017 году мы будем ориентироваться на сохранение макроэкономической стабильности за счет фискальной консолидации и осторожной фискальной политики", - сказал С.Кубив.
По его словам, правительство надеется на получение в текущем году инвестиционного финансирования от любых форм. А также планируется сокращение уровня государственного долга, который увеличивает фискальную нагрузку на экономику и является источником финансовой дестабилизации в случае значительных изменений валютного курса.
"Четкое выполнение программы МВФ, сотрудничество с международными финансовыми организациями, ЕБРР, ЕИБ должно стать средством обеспечения уверенности инвесторов и граждан в непоколебимом соблюдении курса на макростабилизацию и реформы", - сказал С.Кубив.
По его словам, правительство также планирует работать над привлечением инвестиций.