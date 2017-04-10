С.Кубів обіцяє невдовзі презентувати справедливу пенсійну реформу

Він зазначив, що ця реформа “не передбачає підвищення пенсійного віку, а допоможе нам подолати дефіцит Пенсійного фонду і вже з 1 жовтня підняти пенсії для українців”.

Перший віце-прем’єр також закликав парламентарів “якісною дискусією довести, що цей варіант буде проголосовано”.

Говорячи про терміни розгляду відповідного законопроекту, Степан Кубів зазначив, що уряд “скоро презентує варіант справедливої пенсійної реформи”.

Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що проект змін до законодавства щодо пенсій буде внесено до парламенту найближчим часом.

Нагадаємо, Прем'єр В.Гройсман раніше заявив, що пенсійна реформа має спричинити підвищення пенсій.