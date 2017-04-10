С.Кубив обещает вскоре представить справедливую пенсионную реформу

Он отметил, что эта реформа "не предусматривает повышение пенсионного возраста, а поможет нам преодолеть дефицит Пенсионного фонда и уже с 1 октября поднять пенсии для Украинской".

Первый вице-премьер также призвал парламентариев "качественной дискуссией доказать, что этот вариант будет проголосован".

Говоря о сроках рассмотрения соответствующего законопроекта, Степан Кубив отметил, что правительство "скоро представит вариант справедливой пенсионной реформы".

Ранее министр финансов Александр Данилюк сообщил, что проект изменений в законодательство относительно пенсий будет внесен в парламент в ближайшее время.

Напомним, Премьер В.Гройсман ранее заявил, что пенсионная реформа должна привести к повышению пенсий.