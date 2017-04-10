С.Кубив обещает вскоре представить справедливую пенсионную реформу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Кабинет министров Украины скоро представит вариант пенсионной реформы. Об этом во время заседания Согласительного совета сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубов, передает корреспондент УНН.
Он отметил, что эта реформа "не предусматривает повышение пенсионного возраста, а поможет нам преодолеть дефицит Пенсионного фонда и уже с 1 октября поднять пенсии для Украинской".
Первый вице-премьер также призвал парламентариев "качественной дискуссией доказать, что этот вариант будет проголосован".
Говоря о сроках рассмотрения соответствующего законопроекта, Степан Кубив отметил, что правительство "скоро представит вариант справедливой пенсионной реформы".
Ранее министр финансов Александр Данилюк сообщил, что проект изменений в законодательство относительно пенсий будет внесен в парламент в ближайшее время.
Напомним, Премьер В.Гройсман ранее заявил, что пенсионная реформа должна привести к повышению пенсий.