С.Кубив обещает вскоре представить справедливую пенсионную реформу

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 66897 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108473 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166339 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122038 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119926 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114290 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105407 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107317 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103773 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157415 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С.Кубив обещает вскоре представить справедливую пенсионную реформу

С.Кубив обещает вскоре представить справедливую пенсионную реформу

Киев  •  УНН

 • 13902 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Кабинет министров Украины скоро представит вариант пенсионной реформы. Об этом во время заседания Согласительного совета сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубов, передает корреспондент УНН.

Он отметил, что эта реформа "не предусматривает повышение пенсионного возраста, а поможет нам преодолеть дефицит Пенсионного фонда и уже с 1 октября поднять пенсии для Украинской".

Первый вице-премьер также призвал парламентариев "качественной дискуссией доказать, что этот вариант будет проголосован".

Говоря о сроках рассмотрения соответствующего законопроекта, Степан Кубив отметил, что правительство "скоро представит вариант справедливой пенсионной реформы".

Ранее министр финансов Александр Данилюк сообщил, что проект изменений в законодательство относительно пенсий будет внесен в парламент в ближайшее время.

Напомним, Премьер В.Гройсман ранее заявил, что пенсионная реформа должна привести к повышению пенсий.

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