С.Князєв: у Княжичах порушили все, що могли порушити
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Новий голова Національної поліції Сергій Князєв, коментуючи трагедію в Княжичах заявив, що під час подій з правоохоронцями порушили усе, що можна було порушити. Про це він заявив під час інтерв’ю в ефірі 24 каналу, передає УНН.
"Це катастрофа, це трагедія. Це в тому числі і непрофесіоналізм. Люди вбиті, вдови вдома. Все, що можна було порушити – порушили. Крапка", - заявив він.
С.Княхєв також додав, що у поліції провели службове розслідування щодо перестрілки у Княжичах, "результати якого передали слідчим ГПУ".
Нагадаємо, в селищі Княжичі Київської області 4 грудня минулого року в результаті перестрілки між співробітниками поліції охорони та бійцями спецпідрозділу КОРД загинули 5 правоохоронців.
За результатами службового розслідування інциденту у Княжичах 7 офіцерів, які перебували на керівних та оперативних посадах, звільнені з Національної поліції України, стосовно ще 9 поліцейських застосовано дисциплінарні стягнення.