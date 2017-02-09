С.Князев: в Княжичах нарушили все, что можно было нарушить
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Новый глава Национальной полиции Сергей Князев, комментируя трагедию в Княжичах заявил, что во время событий с правоохранителями нарушили все, что можно было нарушить. Об этом он заявил во время интервью в эфире "24 канала", передает УНН.
"Это катастрофа, это трагедия. Это в том числе и непрофессионализм. Люди убиты, вдовы дома. Все, что можно было нарушить - нарушили. Точка", - заявил он.
С.Князев также добавил, что в полиции провели служебное расследование относительно перестрелки в Княжичах, "результаты которого передали следователям ГПУ".
Напомним, в поселке Княжичи Киевской области 4 декабря прошлого года в результате перестрелки между сотрудниками полиции охраны и бойцами спецподразделения КОРД погибли 5 правоохранителей.
По результатам служебного расследования инцидента в Княжичах 7 офицеров, находившихся на руководящих и оперативных должностях, уволены с Национальной полиции Украины, в отношении еще 9 полицейских применены дисциплинарные взыскания.