С.Князєв розповів подробиці затримання на Харківщині ОЗГ, яка катувала й викрадала людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Голова Національної поліції України Сергій Князєв у своєму мікроблозі у Twitter розповів подробиці затримання організованої злочинної групи (ОЗГ) на Харківщині, яка викрадала й катувала людей, передає УНН.
"Затримали 2 замовників і 5 виконавців, що викрадали, катували людей. На їх рахунку з 10 потерпілих. Один з них загинув від больового шоку", - написав С.Князєв.
Нагадаємо, на Харківщині правоохоронці затримали учасників міжрегіонального злочинного угруповання, які погрозами та насильством “віджимали” майно громадян.
Харків.Затримали 2 замовників і 5 виконавців,що викрадали,катували людей.На їх рахунку з 10 потерпілих.Один з них загинув від больового шоку pic.twitter.com/sxY8onZ4FB— Сергій Князєв (@knyazevsergii) 26 травня 2017 р.