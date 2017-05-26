С.Князев рассказал подробности задержания в Харьковской области ОПГ, которая пытала и похищала людей

"Задержали 2 заказчиков и 5 исполнителей, похищали, пытали людей. На их счету из 10 пострадавших. Один из них погиб от болевого шока", - написал С.Князев.

Напомним, в Харьковской области правоохранители задержали участников межрегиональной преступной группировки, угрозами и насилием "отжимали" имущество граждан.

Харкив.Затрималы 2 заказчиков и 5 исполнителей, похищали, пытали людей.На их счета с 10 потерпилих.Один из них погиб от болевого шока pic.twitter.com/sxY8onZ4FB