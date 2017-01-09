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С.Клиха етапують до Челябінська - нардеп

С.Клиха етапують до Челябінська - нардеп

Київ • УНН

 • 7866 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. Українського політв'язня Кремля Станіслава Клиха вже зараз етапують з Грозного до Челябінська. Про це написав у Facebook народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук, передає УНН.

"Щойно мені стало відомо, що хворого політв'язня Кремля Станіслава Клиха вже зараз етапують з Грозного до Челябінська де ні в чому невинний українець має відбувати 20 річне ув'язнення", - написав І.Мосійчук.

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Він зауважив, що "в той же час співсправник Клиха за вигаданими звинуваченнями політв'язень Микола Карпюк, якого етапувати з Грозного до Володимира для відбування 22-річного покарання ще місяць тому, досі не прибув до місця призначення".

"Його місце знаходження наразі не відоме", - написав І.Мосійчук.

Як повідомляв УНН, Верховний суд Чеченської Республіки РФ присудив М.Карпюку — 22,5 року, С.Клиху — 20 років позбавлення волі.

Нагадаємо, українські політв’язні Станіслав Клих та Микола Карпюк за версією російського слідства брали участь у Першій Чеченській війні проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.

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