С.Клыха этапируют в Челябинск - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Украинского политзаключенного Кремля Станислава Клыха уже сейчас этапируют из Грозного в Челябинск. Об этом написал в Facebook народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук, передает УНН.
"Только что мне стало известно, что больного политзаключенного Кремля Станислава Клыха уже сейчас этапируют из Грозного в Челябинск где ни в чем невиновный украинец будет отбывать 20-летнее заключение", - написал И.Мосийчук.
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Он отметил, что "в то же время подельник Клыха по вымышленным обвинениям политзаключенный Николай Карпюк, которого этапировали из Грозного во Владимир для отбывания 22-летнего наказания еще месяц назад, до сих пор не прибыл к месту назначения.
"Его местонахождение пока не известно", - написал И.Мосийчук.
Как сообщал УНН, Верховный суд Чеченской Республики РФ приговорил Н.Карпюку - 22,5 года, С.Клыху - 20 лет лишения свободы.
Напомним, украинские политзаключенные Станислав Клых и Николай Карпюк по версии российского следствия участвовали в Первой Чеченской войне против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.