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С.Кислиця в ООН: Росія цинічно говорить про мир, фінансуючи терористів на Донбасі

С.Кислиця в ООН: Росія цинічно говорить про мир, фінансуючи терористів на Донбасі

Київ • УНН

 • 11192 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Росія цинічно заявляє про необхідність миру на Донбасі і в той же час постачає туди озброєння. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця під час виступу в Женеві під час сесії Ради ООН з прав людини, передає УНН з посиланням на Twitter С.Кислиці.

"Росія цинічно говорить про мир і одночасно продовжує постачати зброю фінансувати терористів в окупованому Донбасі", - заявив С.Кислиця.

Він також додав, що РФ відмовляє в доступі до Криму міжнародному моніторингу, щоб приховати порушення прав людини.

Як повідомляв УНН, заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця на відкритих дебатах РБ ООН заявив, що з а три роки збройної агресії Росії проти України на Донбасі значно збільшилися ризики торгівлі людьми, і наразі зафіксовано велика кількість таких випадків, а також фіксується і випадки примусу до праці, в тому числі і рабство.

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