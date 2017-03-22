С.Кислиця в ООН: Росія цинічно говорить про мир, фінансуючи терористів на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Росія цинічно заявляє про необхідність миру на Донбасі і в той же час постачає туди озброєння. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця під час виступу в Женеві під час сесії Ради ООН з прав людини, передає УНН з посиланням на Twitter С.Кислиці.
"Росія цинічно говорить про мир і одночасно продовжує постачати зброю фінансувати терористів в окупованому Донбасі", - заявив С.Кислиця.
Він також додав, що РФ відмовляє в доступі до Криму міжнародному моніторингу, щоб приховати порушення прав людини.
Як повідомляв УНН, заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця на відкритих дебатах РБ ООН заявив, що з а три роки збройної агресії Росії проти України на Донбасі значно збільшилися ризики торгівлі людьми, і наразі зафіксовано велика кількість таких випадків, а також фіксується і випадки примусу до праці, в тому числі і рабство.