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С.Кислица в ООН: Россия цинично говорит о мире финансируя террористов на Донбассе

С.Кислица в ООН: Россия цинично говорит о мире финансируя террористов на Донбассе

Киев • УНН

 • 11191 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Россия цинично заявляет о необходимости мира на Донбассе и в то же время поставляет туда вооружение. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица во время выступления в Женеве во время сессии Совета ООН по правам человека, передает УНН со ссылкой на Twitter С.Кислици.

"Россия цинично говорит о мире и одновременно продолжает поставлять оружие финансировать террористов в оккупированном Донбассе", - заявил С.Кислица.

Он также добавил, что РФ отказывает в доступе в Крым международному мониторингу, чтобы скрыть нарушения прав человека.

Как сообщал УНН, заместитель Министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на открытых дебатах СБ ООН заявил, что за три года вооруженной агрессии России против Украины в Донбассе значительно увеличились риски торговли людьми, и пока зафиксировано большое количество таких случаев, а также фиксируется и случаи принуждения к труду, в том числе и рабство.

Украинские Национальные Новости

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