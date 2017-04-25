С.Кислиця: окупаційна влада Криму порушує права українців та кримських татар
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Вчора в рамках пленарної частини 201-ї сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО заступник Міністра закордонних справ України, голова Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Сергій Кислиця наголосив на кричущих порушеннях окупаційною владою основних прав та свобод людини українців і кримських татар, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС України.
Заступник Міністра закордонних справ України наголосив на кричущих порушеннях окупаційною владою основних прав та свобод людини в АРК та місті Севастополі, насамперед прав українців і кримських татар на освіту, розвиток своєї самобутньої культури, вільний доступ до інформації.
У цьому контексті він наголосив на важливості ухваленої Генеральною Асамблеєю ООН 19 грудня 2016 року резолюції “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь”.
Глава української делегації підкреслив важливе значення нещодавнього рішення Міжнародного суду ООН, яке зобов’язало Російську Федерацію дотримуватись прав кримськотатарської спільноти, зокрема, забезпечити право зберігати свої представницькі інституції, включаючи Меджліс, а також передбачити доступ місцевого населення до навчання українською мовою.
Як повідомляв УНН, у Бахчисараї арештували двох кримських татар після обшуків.