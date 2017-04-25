С.Кислиця: оккупационная власть Крыма нарушает права украинцев и крымских татар

Заместитель Министра иностранных дел Украины отметил кричащих нарушениях оккупационными властями основных прав и свобод человека в АРК и Севастополе, прежде всего прав украинцев и крымских татар на образование, развитие своей самобытной культуры, свободный доступ к информации.

В этом контексте он подчеркнул важность принятой Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 2016 резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г.. Севастополь".

Глава украинской делегации подчеркнул важное значение недавнего решения Международного суда ООН, которое обязало Российскую Федерацию соблюдать права крымскотатарского сообщества, в частности, обеспечить право хранить свои представительные институты, включая Меджлис, а также предусмотреть доступ местного населения к обучению на украинском языке.

Как сообщал УНН, в Бахчисарае арестовали двух крымских татар после обысков .