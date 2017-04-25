С.Кислиця: оккупационная власть Крыма нарушает права украинцев и крымских татар

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 31771 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 99058 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150816 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114237 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115078 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111671 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103654 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106879 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103416 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152213 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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С.Кислиця: оккупационная власть Крыма нарушает права украинцев и крымских татар

С.Кислиця: оккупационная власть Крыма нарушает права украинцев и крымских татар

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. Вчера в рамках пленарной части 201-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО заместитель Министра иностранных дел Украины, председатель Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО Сергей Кислица отметил кричащих нарушениях оккупационными властями основных прав и свобод человека украинцев и крымских татар, передает УНН со ссылкой на пресс- службу МИД Украины.

Заместитель Министра иностранных дел Украины отметил кричащих нарушениях оккупационными властями основных прав и свобод человека в АРК и Севастополе, прежде всего прав украинцев и крымских татар на образование, развитие своей самобытной культуры, свободный доступ к информации.

В этом контексте он подчеркнул важность принятой Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 2016 резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г.. Севастополь".

Глава украинской делегации подчеркнул важное значение недавнего решения Международного суда ООН, которое обязало Российскую Федерацию соблюдать права крымскотатарского сообщества, в частности, обеспечить право хранить свои представительные институты, включая Меджлис, а также предусмотреть доступ местного населения к обучению на украинском языке.

Как сообщал УНН, в Бахчисарае арестовали двух крымских татар после обысков .

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