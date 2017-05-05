С.Хокінг: людство має покинути Землю у найближчі 100 років
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Люди повинні колонізувати іншу планету протягом 100 років, інакше їм загрожує зникнення. Про це заявив відомий британський фізик Стівен Хокінг, передає УНН з посиланням на CNBC.
“Через зміну клімату, астероїдні удари, стрімке зростання чисельності населення, наша власна планета стає все більш нестабільною, отже людська раса має тільки 100 років, для пошуку нової планети”, - заявив науковець.
Раніше С.Хокінг прогнозував, що людство може зникнути через 1 000 років, але зараз, за його словами, ситуація змінилась, тому людям варто поквапитися.
Як повідомляв УНН, С.Хокінг запевнив, що з чорної діри можна вибратися.