С.Хокинг: человечество должно покинуть Землю в ближайшие 100 лет

"Из-за изменения климата, астероидных удары, стремительный рост численности населения, наша собственная планета становится все более нестабильной, так человеческая раса имеет только 100 лет, для поиска новой планеты", - заявил ученый.

Ранее С.Хокинг прогнозировал, что человечество может исчезнуть через 1000 лет, но сейчас, по его словам, ситуация изменилась, поэтому людям следует поторопиться.

Как сообщал УНН, С.Хокинг заверил, что с черной дыры можно выбраться .