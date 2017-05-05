С.Хокинг: человечество должно покинуть Землю в ближайшие 100 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Люди должны колонизировать другую планету в течение 100 лет, иначе им грозит исчезновение. Об этом заявил известный британский физик Стивен Хокинг, передает УНН со ссылкой на CNBC.
"Из-за изменения климата, астероидных удары, стремительный рост численности населения, наша собственная планета становится все более нестабильной, так человеческая раса имеет только 100 лет, для поиска новой планеты", - заявил ученый.
Ранее С.Хокинг прогнозировал, что человечество может исчезнуть через 1000 лет, но сейчас, по его словам, ситуация изменилась, поэтому людям следует поторопиться.
Как сообщал УНН, С.Хокинг заверил, что с черной дыры можно выбраться .