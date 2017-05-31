С.Горбатюк заявив, що не розглядає варіант звільнення з ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури не розглядає варіант звільнення з ГПУ. Про це він сказав в ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.
“Я не розглядаю варіант цей”, — сказав С.Горбатюк, відповідаючи на запитання про те, чи розглядає він варіант звільнення з Генеральної прокуратури.
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Він зазначив, що бачить перед собою завдання, крім розслідування кримінальних проваджень, зміни принципів роботи прокуратури.
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