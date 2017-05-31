С.Горбатюк заявил, что не рассматривает вариант увольнения из ГПУ

"Я не рассматриваю вариант этот", - сказал С.Горбатюк, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли он вариант увольнения из Генеральной прокуратуры.

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Он отметил, что видит перед собой задачу, кроме расследования уголовных производств, изменения принципов работы прокуратуры.

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