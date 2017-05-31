С.Горбатюк заявил, что не рассматривает вариант увольнения из ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры не рассматривает вариант увольнения из ГПУ. Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK, передает УНН.
"Я не рассматриваю вариант этот", - сказал С.Горбатюк, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли он вариант увольнения из Генеральной прокуратуры.
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Он отметил, что видит перед собой задачу, кроме расследования уголовных производств, изменения принципов работы прокуратуры.
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