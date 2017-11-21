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С. Горбатюк: прямого тиску на слідство по справах Майдану немає

С. Горбатюк: прямого тиску на слідство по справах Майдану немає

Київ • УНН

 • 14172 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Прямого тиску на слідство по справах Майдану немає. Про це в ефірі програми "Свобода слова" сказав начальник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, повідомляє УНН.

На запитання чи чинить на слідство тиск МВС та ГПУ, він відповів наступне: "Якщо говорити по майданівським справам, то прямого тиску немає. Це для себе всі розуміють бо заявляють, що це справа номер один. Якщо говорити про пов’язані з майданівськими, тому що ми встановили та повідомили про підозру колишньому керівництву у створенні діяльності злочинної організації, у тому числі, яка протидіяла Майдану, то інша частина цієї злочинної організації, вчиняла злочини економічні, корупційні, то в тих злочинах неодноразово з цього приводу був тиск щодо неповідомленні про підозру певним високопосадовцям".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Луценко до кінця року очікує дозволу на заочне слідство щодо Януковича у справі Майдану

Нагадаємо, начальник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що розслідування злочинів, які були скоєні проти учасників Революції Гідності, так і не стали пріоритетом для держави.

Українські Національні Новини

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