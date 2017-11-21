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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 33513 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 54162 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 62655 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 66349 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 57283 просмотра

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11:14 • 96808 просмотра

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11 марта, 06:59 • 100547 просмотра

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С. Горбатюк: прямого давления на следствие по делам Майдана нет

С. Горбатюк: прямого давления на следствие по делам Майдана нет

Киев  •  УНН

 • 14163 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Прямого давления на следствие по делам Майдана нет. Об этом в эфире программы "Свобода слова" сказал начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, сообщает УНН.

На вопрос оказывает на следствие давление МВД и ГПУ, он ответил следующее: "Если говорить по майдановской делам, то прямого давления нет. Это для себя все понимают так заявляют, что это дело номер один. Если говорить о связанных с майдановской, потому что мы установили и сообщили о подозрении бывшему руководству в организации деятельности преступной организации, в том числе, которая противодействовала Майдана, то другая часть этой преступной организации, совершала преступления экономические, коррупционные, то в тех преступлениях неоднократно по этому поводу было давление что в неуведомлении о подозрении определенным чиновникам".

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Напомним, начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что расследование преступлений, которые были совершены против участников Революции Достоинства , так и не стали приоритетом для государства.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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