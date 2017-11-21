С. Горбатюк: прямого давления на следствие по делам Майдана нет

На вопрос оказывает на следствие давление МВД и ГПУ, он ответил следующее: "Если говорить по майдановской делам, то прямого давления нет. Это для себя все понимают так заявляют, что это дело номер один. Если говорить о связанных с майдановской, потому что мы установили и сообщили о подозрении бывшему руководству в организации деятельности преступной организации, в том числе, которая противодействовала Майдана, то другая часть этой преступной организации, совершала преступления экономические, коррупционные, то в тех преступлениях неоднократно по этому поводу было давление что в неуведомлении о подозрении определенным чиновникам".

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Напомним, начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что расследование преступлений, которые были совершены против участников Революции Достоинства , так и не стали приоритетом для государства.