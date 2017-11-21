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С. Горбатюк нарікає, що його департаменту бракує слідчих та технічних засобів

С. Горбатюк нарікає, що його департаменту бракує слідчих та технічних засобів

Київ • УНН

 • 14510 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Департаменту спецрозслідувань ГПУ бракує слідчих та технічних засобів. Про це в ефірі програми "Свобода слова" заявив його очільник Сергій Горбатюк, повідомляє УНН.

На запитання чи забезпечений його департамент всім необхідним для розкриття злочинів, С. Горбатюк сказав: "Ні".

На уточнююче запитання, чого ж бракує, він сказав наступне: "В першу чергу людей. Не вистачає слідчих прокурорів. Технічні засоби в більшості є. Знову ж таки, там багато є такого, чого не повинно було б бути, воно виглядає надто дрібним. В принципі, можливості є для роботи. Просто для того, щоб швидше досягати результатів, є що вдосконалювати, є що покращувати і в технічному забезпеченні. Просто воно не корелюється з тим, що нам вказують, що це справа (розкриття злочинів Майдану – Ред.) номер один і для неї є все, а на ділі, коли виходить, так як для всіх. В принципі, ми готові працювати так як всі, але тоді не говоріть про те, що це справа номер один".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Розслідування злочинів проти учасників Революції Гідності не стали пріоритетом для держави – Горбатюк

Нагадаємо, начальник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що прямого тиску на слідство по справам Майдану немає.

 

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