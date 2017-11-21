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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 66349 просмотра

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11:14 • 96808 просмотра

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С. Горбатюк жалуется, что его департаменту не хватает следователей и технических средств

С. Горбатюк жалуется, что его департаменту не хватает следователей и технических средств

Киев  •  УНН

 • 14500 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Департаменту спецрасследований ГПУ не хватает следователей и технических средств. Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил его глава Сергей Горбатюк, сообщает УНН.

На вопрос обеспечен его департамент всем необходимым для раскрытия преступлений, С. Горбатюк сказал: "Нет".

На уточняющий вопрос, чего же не хватает, он сказал следующее: "В первую очередь людей. Не хватает следователей прокуроров. Технические средства в большинстве есть. Опять же, там много есть такого, чего не должно было быть, оно выглядит слишком мелким. В принципе, возможности есть для работы. Просто для того, чтобы быстрее достигать результатов, есть что совершенствовать, есть что улучшать и в техническом обеспечении. Просто оно не коррелируется с тем, что нам указывают, что это дело (раскрытие преступлений Майдана - Ред. ) номер один и для нее все, а на деле, когда получается, так как для вс их. В принципе, мы готовы работать так как все, но тогда не говорите о том, что это дело номер один ".

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Напомним, начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что прямого давления на следствие по делам Майдана нет.

 

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