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С.Горбатюк: на сьогодні вже є 35 обвинувальних вироків у справі Майдану

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. На сьогодні українські суди винесли 35 обвинувальних актів у справі Майдану. Про це сказав в ефірі "112 Україна" начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, передає УНН.

С.Горбатюк: на сьогодні вже є 35 обвинувальних вироків у справі Майдану

"На сьогодні ми маємо вже 35 обвинувальних вироків. Крім того, ще стосовно 120 осіб розглядається в судах. Якщо ця процедура буде швидше в судах рухатися, якщо в нас буде дійсно дієва процедура заочного судочинства, то будуть і вироки до наступної річниці теж", - сказав він.

Крім того, С.Горбатюк зазначив, що на сьогодні є проблема із заочним судочинством, до якого треба внести зміни.

"Нинішня процедура виписана з такими недоліками, яка не дозволяє її застосовувати. Тому що можуть уникнути відповідальності саме організатори", - уточнив він.

За його словами, Генпрокуратура підготувала зміни до заочного судочинства, які найближчим часом будуть внесені на розгляд Верховної Ради.

Нагадаємо, Генпрокурор Ю.Луценко заявляв, що до кінця року ГПУ планує передати на розгляд суду “велику справу” щодо екс-президента України Віктора Януковича.

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