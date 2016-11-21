С.Горбатюк: на сегодня уже есть 35 обвинительных приговоров по делу Майдана

"На сегодняшний день мы имеем уже 35 обвинительных приговоров. Кроме того, еще в отношении 120 человек рассматривается в судах. Если эта процедура будет быстрее в судах двигаться, если у нас будет действительно действенная процедура заочного судопроизводства, то будут и приговоры к следующей годовщине тоже", - сказал он.

Кроме того, С.Горбатюк отметил, что на сегодня есть проблема с заочным судопроизводством, в которое нужно внести изменения.

"Нынешняя процедура выписана с такими недостатками, что позволяет ее применять. Потому что могут избежать ответственности именно организаторы", - уточнил он.

По его словам, Генпрокуратура подготовила изменения в заочное судопроизводство, которые в ближайшее время будут внесены на рассмотрение Верховной Рады.