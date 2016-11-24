С.Арбузов розповів, як глава Ощадбанку виправдовувався за неправдиві звинувачення перед судом

“Не секрет, що одна з головних проблем представників нинішньої влади, — нездатність стежити за власною мовою. Звідси нескінченні порожні обіцянки (до речі, мої вітання з безвізовим режимом), голослівні звинувачення і просто брехня. Чи варто дивуватися, що ці ж люди навчилися демонструвати чудеса спритності, коли доводиться відповідати за сказане.

Я вже писав про те, що подав до суду на голову Ощадбанку Пишного за образи на мою адресу на його сторінці в Facebook. Подав позов для того, щоб дати йому можливість вчинити як європейський політик і принести вибачення. Однак, не тільки вибачатися, але і просто відповідати за свої слова глава Ощадбанку виявився не готовий.

Переляканий пан Пишний вибрав дуже смішну тактику захисту, доводячи, що мав на увазі „якогось іншого Арбузова“ і висловлювання „зовсім не стосується конкретних осіб“. Прізвище Арбузов було у відомих хіміків, німецького історика і радянського драматурга. Дуже хотілося б дізнатися, кого саме з них мав на увазі пан Пишний і чому саме йому не догодили люди, яких давно немає в живих, але не судилося ”, - зазначив він.

За словами С.Арбузова, дуже неприємно спостерігати за тим, як сміливість одіозних представників нинішньої влади моментально випаровується в момент, коли доводиться відповідати. І це стосується не тільки А.Пишного.

“Свого часу СБУ у себе на офіційному сайті розмістила брехливу інформацію про нібито мою причетність до трагічних подій в Одесі, потім видалила цю інформацію, а в суді замість того, щоб відповісти по суті, просто заявила, що такої інформації на сайті немає і перевірити її розміщення не представляється можливим.

Що ж стосується нинішньої справи, то в підсумку суд відмовив мені в позові, оскільки при глухій відмові Пишного судді не змогли взяти на себе відповідальність і вирішити, що він мав на увазі саме мене. Оскаржити це рішення чи ні, вирішу після отримання повного тексту. Але в будь-якому випадку суд зрозуміти можна — він не може робити висновки, грунтуючись на припущеннях, нехай навіть найочевидніших. А ось сміливого на словах і включаючого задній хід в суді Пишного, як і всю нинішню владу, я зрозуміти не можу”, — резюмував політик.