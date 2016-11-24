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С.Арбузов рассказал, как глава Ощадбанка оправдывался за ложные обвинения перед судом

Киев • УНН

 • 7727 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Глава Ощадбанка Андрей Пышный выбрал смешную тактику защиты в суде, доказывая, что в своих обвинениях имел в виду "какого-то другого Арбузова". Об этом сообщил экс-первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов на своей странице в Facebook, передает УНН.

С.Арбузов рассказал, как глава Ощадбанка оправдывался за ложные обвинения перед судом

"Не секрет, что одна из главных проблем представителей нынешней власти, - неспособность следить за собственным языком. Отсюда бесконечные пустые обещания (кстати, мои поздравления с безвизовым режимом), голословные обвинения и попросту вранье. Стоит ли удивляться, что эти же люди научились демонстрировать чудеса изворотливости, когда приходится отвечать за сказанное.

Я уже писал о том, что подал в суд на главу Ощадбанка Пышного за оскорбления в мой адрес на его странице в Facebook. Подал иск для того, чтобы дать ему возможность поступить как европейский политик и принести извинения. Однако, не только извиняться, но и просто отвечать за свои слова глава Ощадбанка оказался не готов.

Перепуганный господин Пышный выбрал очень смешную тактику защиты, доказывая, что имел в виду "какого-то другого Арбузова" и высказывание "вовсе не касается конкретных лиц". Фамилия Арбузов была у известных химиков, немецкого историка и советского драматурга. Очень хотелось бы узнать, кого именно из них имел в виду господин Пышный и чем именно ему не угодили люди, которых давно нет в живых, но не судьба.", - отметил он.

По словам С.Арбузова, очень неприятно наблюдать за тем, как смелость одиозных представителей нынешней власти моментально испаряется в момент, когда приходится отвечать. И это касается не только А.Пышного.

"В свое время СБУ у себя на официальном сайте разместила лживую информацию о якобы моей причастности к трагическим событиям в Одессе, потом удалила эту информацию, а в суде вместо того, чтобы ответить по сути, попросту заявила, что такой информации на сайте нет и проверить ее размещение не представляется возможным.

Что же касается нынешнего дела, то в итоге суд отказал мне в иске, поскольку при глухом отказе Пышного судьи не смогли взять на себя ответственность и решить, что он имел в виду именно меня. Обжаловать это решение или нет, решу после получения полного текста. Но в любом случае суд понять можно - он не может делать выводы, основываясь на предположениях, пусть даже самых очевидных. А вот смелого на словах и включающего задний ход в суде Пышного, как и всю нынешнюю власть, я понять не могу.", - резюмировал политик.

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