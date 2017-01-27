С.Арбузов розповів, що чекає українські держбанки

“Національний банк України стурбований процентною політикою державних банків, які завищують вартість залучення коштів від клієнтів, повідомив директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук. Пройшов місяць з моменту націоналізації ПриватБанку, і НБУ розкрив очі на проблеми. На сьогодні в рамках націоналізації держава вже витратила 27 млрд. грн., але це тільки початок”, — зазначив він.

На переконання політика, експерименти й надалі триватимуть.

“Нинішньому керівництву ПриватБанку ніхто не поставив чітких завдань. Там зібралася досить строката команда з приватівців, нацбанківців і мінфінівців під головуванням фінансиста, який дуже давно не керував живим банком. Над ними поставили численних іноземних наглядачів, щоб вони могли контролювати керованість експерименту по націоналізації.

Але сказав хтось цим шановним людям, яку бізнес-модель потрібно вибудувати в Дніпрі? Очевидно, що не прибутковий банк, який можна буде потім вигідно продати. Тому що при максимальній депозитній ставці на ринку заробити неможливо. Можна тільки роздуватися в розмірах і потім списати свої борги за рахунок держави, як це зробив Коломойський”, — пояснив він.

За словами С.Арбузова, чиновникам не варто щиро дивуватися, чому державні банки між собою конкурують, їм потрібно знати і розуміти, що в національній економіці можна конкурувати лише за державні потоки.

“Тому що люди, які називають себе ринковиками, відродили величезний держсектор. І зараз Україна значно ближча до економіки радянського зразка, ніж будь-яка інша країна в регіоні. Але навіть в цій потворній конструкції уряд не спромігся зробити головний елемент — розробити план подальшого розвитку своєї ж власності.

Що буде далі, передбачити нескладно. У держбанків будуть збитки, нульове ринкове кредитування, конкуренція за грошові потоки держмонополій і бюджетів, а також вкладення ліквідності в цінні папери держави. А при будь-якій нестабільності держбанки будуть приходити за грошима до уряду і НБУ. Тому що криза 2008 року нічому не навчила нинішню владу”, — резюмував він.