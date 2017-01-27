С.Арбузов рассказал, что ждет украинские госбанки

ukru
15:33 • 99170 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
14:19 • 106776 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 105369 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 129636 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 111922 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 119507 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130010 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140151 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144518 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132366 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

12 марта, 10:15 • 122913 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12 марта, 12:19 • 104795 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 102010 просмотра
USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

14:40 • 34643 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 69639 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

19:49 • 1310 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

15:33 • 99170 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 69639 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 102010 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 129636 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 135522 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 143829 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 148822 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 147429 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 150897 просмотра
Актуальное
С.Арбузов рассказал, что ждет украинские госбанки

С.Арбузов рассказал, что ждет украинские госбанки

Киев • УНН

 • 9586 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Отсутствие у правительства плана дальнейшего развития своей же собственности приведет к плачевному состоянию госбанков. Об этом написал экс-первый вице-премьер Украины, экс-глава НБУ Сергей Арбузов на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Национальный банк Украины обеспокоен процентной политикой государственных банков, завышающих стоимость привлечения средств от клиентов, сообщил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук. Прошел месяц с момента национализации Приватбанка, и НБУ раскрыл глаза на проблемы. На сегодня в рамках национализации государство уже потратило 27 млрд. грн., но это только начало.", - отметил он.

По мнению политика, эксперименты и в дальнейшем будут продолжаться.

"Нынешнему руководству Приватбанка никто не поставил внятных задач. Там собралась весьма пестрая команда из приватовцев, нацбанковцев и минфиновцев под предводительством финансиста, который очень давно не управлял живым банком. Над ними поставили многочисленных иностранных надзирателей, чтобы они могли контролировать управляемость эксперимента по национализации.

Но сказал ли кто-то этим уважаемым людям, какую бизнес-модель нужно выстроить в Днепре? Очевидно, что не прибыльный банк, который можно будет потом выгодно продать. Потому что при максимальной депозитной ставке на рынке заработать невозможно. Можно только раздуваться в размерах и потом списать свои долги за счет государства, как это сделал Коломойский.", - пояснил он.

По словам С.Арбузова, чиновникам не стоит искренне удивляться, почему государственные банки между собой конкурируют, им нужно знать и понимать, что в национальной экономике можно конкурировать только за государственные потоки.

"Потому что люди, называющие себя рыночниками, возродили громадный госсектор. И сейчас Украина куда ближе к экономике советского образца, чем любая другая страна в регионе. Но даже в этой уродливой конструкции правительство не удосужилось сделать главный элемент – разработать план дальнейшего развития своей же собственности.

Что будет дальше предсказать несложно. У госбанков будут убытки, нулевое рыночное кредитование, конкуренция за денежные потоки госмонополий и бюджетов, а также вложение ликвидности в ценные бумаги государства. А при любой нестабильности госбанки будут приходить за деньгами к правительству и НБУ. Потому что кризис 2008 года ничему не научил нынешние власти.", - резюмировал он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы