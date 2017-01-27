С.Арбузов рассказал, что ждет украинские госбанки

"Национальный банк Украины обеспокоен процентной политикой государственных банков, завышающих стоимость привлечения средств от клиентов, сообщил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук. Прошел месяц с момента национализации Приватбанка, и НБУ раскрыл глаза на проблемы. На сегодня в рамках национализации государство уже потратило 27 млрд. грн., но это только начало.", - отметил он.

По мнению политика, эксперименты и в дальнейшем будут продолжаться.

"Нынешнему руководству Приватбанка никто не поставил внятных задач. Там собралась весьма пестрая команда из приватовцев, нацбанковцев и минфиновцев под предводительством финансиста, который очень давно не управлял живым банком. Над ними поставили многочисленных иностранных надзирателей, чтобы они могли контролировать управляемость эксперимента по национализации.

Но сказал ли кто-то этим уважаемым людям, какую бизнес-модель нужно выстроить в Днепре? Очевидно, что не прибыльный банк, который можно будет потом выгодно продать. Потому что при максимальной депозитной ставке на рынке заработать невозможно. Можно только раздуваться в размерах и потом списать свои долги за счет государства, как это сделал Коломойский.", - пояснил он.

По словам С.Арбузова, чиновникам не стоит искренне удивляться, почему государственные банки между собой конкурируют, им нужно знать и понимать, что в национальной экономике можно конкурировать только за государственные потоки.

"Потому что люди, называющие себя рыночниками, возродили громадный госсектор. И сейчас Украина куда ближе к экономике советского образца, чем любая другая страна в регионе. Но даже в этой уродливой конструкции правительство не удосужилось сделать главный элемент – разработать план дальнейшего развития своей же собственности.

Что будет дальше предсказать несложно. У госбанков будут убытки, нулевое рыночное кредитование, конкуренция за денежные потоки госмонополий и бюджетов, а также вложение ликвидности в ценные бумаги государства. А при любой нестабильности госбанки будут приходить за деньгами к правительству и НБУ. Потому что кризис 2008 года ничему не научил нынешние власти.", - резюмировал он.