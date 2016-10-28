С.Арбузов: підвищення мінімальної зарплати — маніпуляція з боку влади

На думку С.Арбузова, оскільки українська економіка поки що тільки збирається із силами, щоб почати “виповзати з економічної ями” (ВВП впав на 16% за 2014-2015 роки), то уряд має лише два шляхи для одномоментного дворазового підвищення мінімальної зарплати.

“Перший — емісійний, щоб отримати додаткові інфляційні ресурси для прискореного наповнення бюджету. Зрозуміло, що в цьому випадку зростання цін нівелює зростання зарплат і соцстандартів ... Другий — „похімічити“ з базовими для України правилами оплати праці та взаємозв’язками діючих соціальних стандартів, а потім гордо назвати це реформою оплати праці”, — написав він.

С.Арбузов вважає, що влада відмовиться від прив’язки рівня прожиткового мінімуму для працездатних громадян до розміру мінімальної заробітної плати, а в бюджетній сфері відмовляться від таких видів доходів, як надбавки та премії. При цьому інші соціальні стандарти і гарантії пропорційно змінювати не будуть. А значить, пенсіонерам і тим, хто отримує пенсії та допомоги, змін чекати не варто.

Також, на думку колишнього глави Нацбанку, в уряду з’явиться можливість знизити витрати бюджету на субсидії, а значить, легше буде витримати вимоги МВФ за розміром бюджетного дефіциту. Крім того, таким чином можна буде замаскувати реальний рівень бідності в країні.

“Рівень бідності в Україні моніториться за рівнем фактичного прожиткового мінімуму. На сьогодні його розмір удвічі перевищує офіційний і становить 2700 гривень. Хоча ще зовсім недавно фактичний і офіційний майже збігалися. В постмайданний період рівень бідності катастрофічно зріс: у 2014 році — до близько 30% , а в 2015 році — до 58%”, — нагадав він.

Також С.Арбузов назвав ризики, з якими може зіткнутися економіка в результаті рішення Кабміну. На його думку, це зростання цін на продукти харчування і тиск на обмінний курс, зростання місцевих податків, прискорення темпів звільнень і переведення співробітників на неповний робочий день, а також подальша диференціація суспільства — розрив в соціальних стандартах між працюючим і непрацюючим населенням (пенсіонери, інваліди і т.д.) збільшиться у багато разів.