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С.Арбузов: повышение минимальной зарплаты - манипуляция со стороны власти

С.Арбузов: повышение минимальной зарплаты - манипуляция со стороны власти

Киев • УНН

 • 9117 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Намерение правительства повысить с 1 января 2017 года минимальную зарплату до 3 тыс. 200 гривен является манипуляцией со стороны власти. Ее цель - пустить пыль в глаза населению накануне получения платежек за коммунальные услуги по новым ценам. Об этом заявил экс-первый вице-премьер Украины, экс-глава НБУ Сергей Арбузов на своей странице в Facebook, передает УНН.

По мнению САрбузова, поскольку украинская экономика пока только собирается с силами, чтобы начать "выползать из экономической ямы" (ВВП упал на 16% за 2014-2015 годы), то у правительства есть два пути для одномоментного двукратного повышения минимальной зарплаты.

"Первый - эмиссионный, чтобы получить дополнительные инфляционные ресурсы для ускоренного наполнения бюджета. Понятно, что в этом случае рост цен нивелирует рост зарплат и соцстандартов ... Второй - "похимичить" с базовыми для Украины правилам оплаты труда и взаимосвязями действующих социальных стандартов, а затем гордо назвать это реформой оплаты труда ", - написал он.

С.Арбузов считает, что власть откажется от привязки уровня прожиточного минимума для трудоспособных граждан до размера минимальной заработной платы, а в бюджетной сфере откажутся от таких видов доходов, как надбавки и премии. При этом другие социальные стандарты и гарантии пропорционально изменять не будут. А значит, пенсионерам и тем, кто получает пенсии и пособия, изменений ждать не стоит.

Также, по мнению бывшего главы Нацбанка, у правительства появится возможность снизить расходы бюджета на субсидии, а значит, легче будет выдержать требования МВФ по размеру бюджетного дефицита. Кроме того, таким образом можно будет замаскировать реальный уровень бедности в стране.

"Уровень бедности в Украине мониторится по уровню фактического прожиточного минимума. На сегодняшний день его размер вдвое превышает официальный и составляет 2700 гривен. Хотя еще совсем недавно фактический и официальный почти совпадали. В постмайданный период уровень бедности катастрофически возрос: в 2014 году - до около 30%, а в 2015 году - до 58% ", - напомнил он.

Также С.Арбузов назвал риски, с которыми может столкнуться экономика в результате решения Кабмина. По его мнению, это рост цен на продукты питания и давление на обменный курс, рост местных налогов, ускорение темпов увольнений и перевода сотрудников на неполный рабочий день, а также дальнейшая дифференциация общества - разрыв в социальных стандартах между работающим и неработающим населением (пенсионеры, инвалиды и т.д.) увеличится во много раз.

Украинские Национальные Новости

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