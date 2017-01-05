Рятувальники врятували рибалку біля Московському мосту в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Водолази служби порятунку “101” врятували рибалку, який перебував на відколотій крижині біля Московського мосту в Києві. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС України у Києві.
Вчора, 4 січня, о 15:38 до водолазів-рятувальників Головного управління ДСНС у Києві звернулися рибалки з проханням про допомогу товаришу.
З’ясувалося, що на річці Дніпро поблизу Московського мосту на відколотій крижині близько 200 м від берега в небезпечній ситуації опинився один із рибалок.
На надувному човні водолази врятували 36-річного чоловіка.