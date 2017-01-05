Рятувальники врятували рибалку біля Московському мосту в Києві

Вчора, 4 січня, о 15:38 до водолазів-рятувальників Головного управління ДСНС у Києві звернулися рибалки з проханням про допомогу товаришу.

З’ясувалося, що на річці Дніпро поблизу Московського мосту на відколотій крижині близько 200 м від берега в небезпечній ситуації опинився один із рибалок.

На надувному човні водолази врятували 36-річного чоловіка.