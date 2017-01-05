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Спасатели спасли рыбака возле Московского моста в Киеве

Спасатели спасли рыбака возле Московского моста в Киеве

Киев • УНН

 • 9166 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Водолазы службы спасения "101" спасли рыбака, находившегося на отколовшейся льдине возле Московского моста в Киеве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины в Киеве.

Вчера, 4 января, в 15:38 к водолазам-спасателям Главного управления ГосЧС в Киеве обратились рыбаки с просьбой о помощи товарищу.

Выяснилось, что на реке Днепр возле Московского моста на отколовшейся льдине в 200 м от берега в опасной ситуации оказался один из рыбаков.

На надувной лодке водолазы спасли 36-летнего мужчину.

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