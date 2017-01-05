Спасатели спасли рыбака возле Московского моста в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Водолазы службы спасения "101" спасли рыбака, находившегося на отколовшейся льдине возле Московского моста в Киеве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины в Киеве.
Вчера, 4 января, в 15:38 к водолазам-спасателям Главного управления ГосЧС в Киеве обратились рыбаки с просьбой о помощи товарищу.
Выяснилось, что на реке Днепр возле Московского моста на отколовшейся льдине в 200 м от берега в опасной ситуации оказался один из рыбаков.
На надувной лодке водолазы спасли 36-летнего мужчину.