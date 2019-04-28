Рятувальники вилучили тіло загиблого із понівеченого авто на Кіровоградщині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Кировоградській області, на автошляху Київ-Одеса, в результаті ДТП між легковим автомобілем та вантажівкою, загинув чоловік. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу УДСНС в облаcті.
“27 квітня, о 15:00, до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про те, що на автошляху Київ-Одеса поблизу с. Кошаро-Олександрівка у Благовіщенському районі сталась дорожньо-транспортна пригода. Бійці 26-ї Державної пожежно-рятувальної частини, які прибули на місце події, з’ясували, що на автошляху автомобіль „Mercedes Sprinter“ зіткнувся із вантажівкою „DAF“, що стояла на узбіччі, в результаті чого загинув водій „Mercedes“”, — йдеться у повідомленні.
Додається, що рятувальники за допомогою спеціального інструменту (гідравлічних ножиць) вивільнили тіло загиблого із понівеченого транспортного засобу та відбуксирували пошкоджену автівку із проїжджої частини автошляху.
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