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Рятувальники витягли "швидку" зі снігового замету на Дніпропетровщині

Рятувальники витягли "швидку" зі снігового замету на Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 6168 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. На Дніпропетровщині рятувальники витягли карету швидкої медичної допомоги та вантажний автомобіль зі снігового замету. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Дніпропетровської області.

Вчора, 9 січня, о 17:50 до рятувальників надійшло повідомлення від фельдшера, що автомобіль швидкої медичної допомоги “Форд Транзит” в якому перебуває три особи, потрапив в сніговий перемет за адресою по вулиці Харківська селища міського типу Софіївка.

На місце події було направлено черговий караул пожежного підрозділу, який за допомогою тросу вже о 18:40 вилучив автомобіль швидкої медичної допомоги із снігового полону.

Також, 10 січня о 08:50 надійшло повідомлення до рятувальників від водія, що вантажівка ДАФ, застрягла у сніговому заметі, водій самостійно впоратися не може та потребує допомоги. Рятувальники за допомогою пожежного автомобіля АЦ-40 та тросу допоміг виїхати вантажному автомобілю із засніженого узбіччя.

Загиблих та травмованих немає.

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