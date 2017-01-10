Рятувальники витягли "швидку" зі снігового замету на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. На Дніпропетровщині рятувальники витягли карету швидкої медичної допомоги та вантажний автомобіль зі снігового замету. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Дніпропетровської області.
Вчора, 9 січня, о 17:50 до рятувальників надійшло повідомлення від фельдшера, що автомобіль швидкої медичної допомоги “Форд Транзит” в якому перебуває три особи, потрапив в сніговий перемет за адресою по вулиці Харківська селища міського типу Софіївка.
На місце події було направлено черговий караул пожежного підрозділу, який за допомогою тросу вже о 18:40 вилучив автомобіль швидкої медичної допомоги із снігового полону.
Також, 10 січня о 08:50 надійшло повідомлення до рятувальників від водія, що вантажівка ДАФ, застрягла у сніговому заметі, водій самостійно впоратися не може та потребує допомоги. Рятувальники за допомогою пожежного автомобіля АЦ-40 та тросу допоміг виїхати вантажному автомобілю із засніженого узбіччя.
Загиблих та травмованих немає.