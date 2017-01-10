Рятувальники витягли "швидку" зі снігового замету на Дніпропетровщині

Вчора, 9 січня, о 17:50 до рятувальників надійшло повідомлення від фельдшера, що автомобіль швидкої медичної допомоги “Форд Транзит” в якому перебуває три особи, потрапив в сніговий перемет за адресою по вулиці Харківська селища міського типу Софіївка.

На місце події було направлено черговий караул пожежного підрозділу, який за допомогою тросу вже о 18:40 вилучив автомобіль швидкої медичної допомоги із снігового полону.

Також, 10 січня о 08:50 надійшло повідомлення до рятувальників від водія, що вантажівка ДАФ, застрягла у сніговому заметі, водій самостійно впоратися не може та потребує допомоги. Рятувальники за допомогою пожежного автомобіля АЦ-40 та тросу допоміг виїхати вантажному автомобілю із засніженого узбіччя.

Загиблих та травмованих немає.