Спасатели вытащили "скорую" из снежного заноса в Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Днепропетровской области спасатели вытащили карету скорой медицинской помощи и грузовой автомобиль из снежного заноса. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Днепропетровской области.
Вчера, 9 января, в 17:50 к спасателям поступило сообщение от фельдшера, что автомобиль скорой медицинской помощи “Форд Транзит” в котором находятся три человека, попал в снежный занос по улице Харьковская поселка городского типа Софиевка.
На место происшествия был направлен дежурный караул пожарного подразделения, который с помощью троса уже в 18:40 вытащил автомобиль скорой медицинской помощи из снежного плена.
Также, 10 января в 08:50 к спасателям поступило сообщение от водителя, что грузовик ДАФ застрял в сугробе, водитель самостоятельно справиться не может и нуждается в помощи. Спасатели с помощью пожарного автомобиля АЦ-40 и троса помогли выехать грузовому автомобилю с заснеженной обочины.
Погибших и травмированных нет.