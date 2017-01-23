Рятувальники розпочали пошуки людей, які провалилися під кригу на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. На Одещині рятувальники розпочали пошуки двох зниклих людей, серед них дитина, які провалилися під кригу на Кучурганському водосховищі. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС в Одеській області.
“Відділенням водолазних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в Одеській області розпочаті пошукові роботи зниклих людей”, — сказано у повідомленнні.
До служби порятунку “101” 22 січня о 15:25 надійшло повідомлення про те, що у смт. Лиманське Роздільнянського району на Кучурганському водосховищі відстань 500 м від берега, глибина 3м., провалились під кригу 4 особи, з них 2 дітей.
Місцеві рибалки врятували двох осіб, з них одна дитина. Постраждалих госпіталізували до реанімаційного відділення Роздільнянської районної лікарні з діагнозом переохолодження тіла.
Рятувальники розшукують ще двох зниклих.