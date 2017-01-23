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Рятувальники розпочали пошуки людей, які провалилися під кригу на Одещині

Київ • УНН

 • 9352 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. На Одещині рятувальники розпочали пошуки двох зниклих людей, серед них дитина, які провалилися під кригу на Кучурганському водосховищі. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС в Одеській області.

“Відділенням водолазних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в Одеській області розпочаті пошукові роботи зниклих людей”, — сказано у повідомленнні.

До служби порятунку “101” 22 січня о 15:25 надійшло повідомлення про те, що у смт. Лиманське Роздільнянського району на Кучурганському водосховищі відстань 500 м від берега, глибина 3м., провалились під кригу 4 особи, з них 2 дітей.

Місцеві рибалки врятували двох осіб, з них одна дитина. Постраждалих госпіталізували до реанімаційного відділення Роздільнянської районної лікарні з діагнозом переохолодження тіла.

Рятувальники розшукують ще двох зниклих.

Українські Національні Новини

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