Спасатели начали поиски людей, которые провалились под лед в Одесской области

"Отделение водолазных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГосЧС Украины в Одесской области начало поисковые работы пропавших людей", - сказано в сообщении.

В службу спасения "101" 22 января в 15:25 поступило сообщение о том, что в пгт Лиманское Раздельнянского района на Кучурганском водохранилище на расстоянии 500 м от берега, глубина 3 м, провалились под лед 4 человека, из них 2 детей.

Местные рыбаки спасли двух человек, из них один ребенок. Пострадавших госпитализировали в реанимационное отделение Раздельнянской районной больницы с диагнозом переохлаждение тела.

Спасатели разыскивают еще двух пропавших.