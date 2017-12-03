Рятувальники попередили про загрозу сходження лавин у Карпатах
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Державній службі з надзвичайних ситуацій України попередили про лавинну небезпеку у високогір'ї Карпат. Відповідне повідомлення оприлюднила прес-служба ДСНС, передає УНН.
"3 та 4 грудня у високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, згідно з прогнозом Гідрометцентру, у неділю, 3 грудня, на більшості території України очікується невеликий дощ та мокрий сніг.
Нагадаємо, у зв’язку із очікуванням надмірних опадів у Закарпатській області та м.Ужгород синоптики оголосили штормове попередження. У цих регіонах на другу половину дня прогнозується сильний мокрий та дощ.