Спасатели предупредили об угрозе схода лавин в Карпатах
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины предупредили о лавинной опасности в высокогорье Карпат. Соответствующее сообщение обнародовала пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
"3 и 4 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная лавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Отметим, согласно прогнозу Гидрометцентра, в воскресенье, 3 декабря, на большей части территории Украины ожидается небольшой дождь и мокрый снег.
Напомним, в связи с ожиданием чрезмерных осадков в Закарпатской области и г.Ужгород синоптики объявили штормовое предупреждение. В этих регионах на вторую половину дня прогнозируется сильный мокрый и дождь.