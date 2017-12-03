Спасатели предупредили об угрозе схода лавин в Карпатах

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10 марта, 17:10 • 110360 просмотра

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10 марта, 09:12 • 107913 просмотра

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины предупредили о лавинной опасности в высокогорье Карпат. Соответствующее сообщение обнародовала пресс-служба ГСЧС, передает УНН.

"3 и 4 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная лавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Отметим, согласно прогнозу Гидрометцентра, в воскресенье, 3 декабря, на большей части территории Украины ожидается небольшой дождь и мокрый снег.

Напомним, в связи с ожиданием чрезмерных осадков в Закарпатской области и г.Ужгород синоптики объявили штормовое предупреждение. В этих регионах на вторую половину дня прогнозируется сильный мокрый и дождь.

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