Рятувальники попередили про лавинну небезпеку в Карпатах
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У п’ятницю та протягом вихідних у Карпатах збережеться лавинна небезпека. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС України.
“За прогнозами Укргідрометцентру, 21 квітня у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей, а 22-23 квітня у високогір’ї східної частини Закарпатської області зберігається значна лавинна небезпека (3 рівень)”, — йдеться у повідомленні.
Рівень небезпеки лавин виріс протягом доби 20 квітня з ІІ до ІІІ, що пов′язано із загрозою снігопадів та хуртовин.
Нагадаємо, 19 квітня через загрозу снігових лавин на Закарпатті було оголошено штормове попередження.