Спасатели предупредили о лавинной опасности в Карпатах

“По прогнозам Укргидрометцентра, 21 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей, а 22-23 апреля в высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется значительная лавинная опасность (3 уровень)”, — говорится в сообщении.

Уровень опасности лавин вырос в течение суток 20 апреля со II до III, это связано с угрозой снегопадов и метелей.

Напомним, 19 апреля из-за угрозы снежных лавин в Закарпатье было объявлено штормовое предупреждение.