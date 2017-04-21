Спасатели предупредили о лавинной опасности в Карпатах
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В пятницу и на выходных в Карпатах сохранится лавинная опасность. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС Украины.
“По прогнозам Укргидрометцентра, 21 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей, а 22-23 апреля в высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется значительная лавинная опасность (3 уровень)”, — говорится в сообщении.
Уровень опасности лавин вырос в течение суток 20 апреля со II до III, это связано с угрозой снегопадов и метелей.
Напомним, 19 апреля из-за угрозы снежных лавин в Закарпатье было объявлено штормовое предупреждение.