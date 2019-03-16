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Рятувальники перевірили виборчі дільниці у низці областей

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Рятувальники здійснюють перевірку виборчих дільниць на предмет безпеки напередодні виборів Президента України. Таку роботу було виконано, зокрема, у Черкаській, Одеській, Луганській та Волинській областях. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.

Рятувальники перевірили виборчі дільниці у низці областей

"Напередодні виборів Президента України, що відбудуться наприкінці березня, рятувальники активно перевіряють стан приміщень та будівель, які плануються використовуватись як виборчі дільниці", - повідомили в прес-службі.

Зазначається, що інспектори ДСНС проводять роботу з оцінки реальної готовності таких об'єктів до процесу волевиявлення громадян та за результатами перевірок надають керівникам об’єктів рекомендації по усуненню недоліків та визначають контрольні терміни.

Під час відпрацювання увага рятувальників звертається на стан утримання евакуаційних виходів та шляхів, стан протипожежного водопостачання, а також наявність первинних засобів пожежогасіння та відповідної документації.

"Зокрема, цього тижня такі відпрацювання відбулися у селах Орловець, Цвітково та Калинівка Городищенського району Черкаської області, у місті Чорноморськ Одеської області, у Сєвєродонецьку Луганської області, у населених пунктах Волинської області, тощо", - йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.

Як повідомляв УНН, на початку березня інспектори ДСНС розпочали перевірку стану приміщень та будівель, які плануються використовуватись як виборчі дільниці.

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