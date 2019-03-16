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Спасатели проверили избирательные участки в ряде областей

Киев • УНН

 • 12042 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Спасатели проводят проверку избирательных участков на предмет безопасности накануне выборов Президента Украины. Такая работа была выполнена, в частности, в Черкасской, Одесской, Луганской и Волынской областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

Спасатели проверили избирательные участки в ряде областей

"Накануне выборов Президента Украины, которые состоятся в конце марта, спасатели активно проверяют состояние помещений и зданий, которые планируются использоваться как избирательные участки", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что инспекторы ГСЧС проводят работу по оценке реальной готовности таких объектов к процессу волеизъявления граждан и по результатам проверок предоставляют руководителям объектов рекомендации по устранению недостатков и определяют контрольные сроки.

Во время отработки внимание спасателей обращается на состояние содержания эвакуационных выходов и путей, состояние противопожарного водоснабжения, а также наличие первичных средств пожаротушения и соответствующей документации.

"В частности, на этой неделе такие отработки состоялись в селах Орловец, Цветкова и Калиновка Городищенского района Черкасской области, в городе Черноморск Одесской области, в Северодонецке Луганской области, в населенных пунктах Волынской области и т.д.", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Как сообщал УНН, в начале марта инспекторы ГСЧС начали проверку состояния помещений и зданий, которые планируются использоваться как избирательные участки.

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