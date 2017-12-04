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Рятувальники на Львівщині витягнули із заметів майже 60 автомобілів

Рятувальники на Львівщині витягнули із заметів майже 60 автомобілів

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 4 грудня. УНН. За останню добу співробітники Держслужби з питань надзвичайних ситуацій у Львівській області витягнули із заметів 58 автомобілів, з них: 51 великовантажний автомобіль, 2 автобуси та 5 легкових автомобілів. Про це повідомили у прес-службі ДСНС області, передає УНН.

Через негоду на трасі Київ-Чоп утворилися затори протяжністю 2-3 км.

Окрім вантажівок, у сніговій пастці опинилися 2 пасажирських автобуси та карета “швидкої”.

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“О 18:11 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в селі Підкамінь на вул. Проектна, Золочівського району зламався автомобіль швидкої медичної допомоги та самостійно не може рухатися. Пожежно-рятувальним відділенням проводились роботи по буксируванню автомобіля.

О 19:02 на перевалі Бухів в селі Східниця Дрогобицького району, внаслідок складних погодних умов (снігопаду) застрягли в снігових заметах два автобуси міжміського сполучення. Рятувальники провели роботи по буксируванню 2 автомобілів „ПАЗ“, сполученням „Дрогобич-Бистриця“ та „Борислав-Турка“, з кювету. В автобусах знаходилось 28 людей”, — повідомили в ДСНС.

Також внаслідок падіння дерев було пошкоджено автомобілі та ускладнено рух на дорогах.

Нагадаємо, на Рівненщині із заметів витягнули 12 вантажівок.

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