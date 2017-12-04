Спасатели во Львовской области вытащили из сугробов почти 60 автомобилей
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 декабря. УНН. За последние сутки сотрудники Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций во Львовской области вытащили из сугробов 58 автомобилей, из них: 51 большегрузные автомобили, 2 автобуса и 5 легковых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области, передает УНН.
Из-за непогоды на трассе Киев-Чоп образовались пробки протяженностью 2-3 км.
Кроме грузовиков, в снежной ловушке оказались 2 пассажирских автобуса и карета “скорой”.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за непогоды в Украине обесточены 88 населенных пунктов
“В 18:11 к спасателям поступило сообщение о том, что в селе Подкамень на ул. Проектная, Золочевского района сломался автомобиль скорой медицинской помощи и самостоятельно не может двигаться. Пожарно-спасательным отделением проводились работы по буксировке автомобиля.
В 19:02 на перевале Бухив в селе Сходница Дрогобычского района, в результате сложных погодных условий (снегопада) застряли в снежных сугробах два автобуса междугороднего сообщения. Спасатели провели работы по буксировке 2 автомобилей „ПАЗ“, сообщением „Дрогобыч-Бистрица“ и „Борислав-Турка“, из кювета. В автобусах находилось 28 человек”, — сообщили в ДСНС.
Также в результате падения деревьев были повреждены автомобили и затруднено движение на дорогах.
Напомним, в Ровенской области из сугробов вытащили 12 грузовиков.