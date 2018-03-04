Рятувальники на Дніпропетровщині шукають під завалами цеху працівника
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Рятувальними проводять пошуки зниклого працівника під завалами даху конвертерного цеху одного з металургійних комбінатів у Кривому Розі, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій.
За інформацією прес-служби ДСНС, 3-го березня о 21:14 до Служби порятунку “101” міста Кривий Ріг від диспетчера ПАТ “АрселорМітталл Кривий Ріг” надійшло повідомлення, що сталося руйнування металевого даху не працюючого відділення конвертерного цеху, в якому проводились ремонтні роботи.
“До місця надзвичайної події були направлені рятувальні підрозділи ДСНС. На місці рятувальниками було з’ясовано, що під завалами знаходився працівник, віком орієнтовно 25 років”, — зазначили у відомстві.
За даними ДСНС, до пошуку зниклого було залучено 54 чоловіки, 10 одиниць техніки.
Наразі рятувальними підрозділами проводяться пошукові роботи.
Нагадаємо, внаслідок опадів та поривів вітру, через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 17 населених пунктів у 5 областях України.