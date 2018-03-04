Спасатели в Днепропетровской области ищут под завалами цеха работника
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Спасательными проводят поиски пропавшего работника под завалами крыши конвертерного цеха одного из металлургических комбинатов в Кривом Роге, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По информации пресс-службы ГСЧС, 3 марта в 21:14 в Службу спасения "101" города Кривой Рог от диспетчера ОАО "АрселорМитталл Кривой Рог" поступило сообщение, что произошло разрушение металлической крыши работающего отделения конвертерного цеха, в котором проводились ремонтные работы.
"К месту чрезвычайного происшествия были направлены спасательные подразделения ГСЧС. На месте спасателями было установлено, что под завалами находился работник в возрасте ориентировочно 25 лет", - отметили в ведомстве.
По данным ГСЧС, к поиску пропавшего были привлечены 54 человека, 10 единиц техники.
Сейчас спасательными подразделениями проводятся поисковые работы.
Напомним, в результате осадков и порывов ветра, из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 17 населенных пунктов в 5 областях Украины.