Рятувальники локалізували пожежу в школі Красногорівки - П.Жебрівський
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Рятувальники вже локалізували пожежу в школі Красногорівки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський, передає УНН.
“Рятувальники вже локалізували пожежу в школі Красногорівки. Станом на зараз уточнена інформація щодо поранених внаслідок ранкових обстрілів: дві жінки і один чоловік,” — написав він.
Нагадаємо, бойовики з 06.35 і до 9.00 вчергове обстріляли житловий сектор населеного пункту Красногорівка, застосувавши заборонену Мінськими домовленостями зброю великого калібру.